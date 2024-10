Diagnosi e terapie come in Star Trek

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) VIAREGGIOine terapia in un solo strumento: è l’obiettivo della teranostica basate sulle micronde, una serie di nuove tecnologie che sfruttino questa tipologia di onde elettromagnetiche sia per analizzare e fare diagnostica, dal riconoscere un tumore o un ictus, e allo stesso tempo applicare la terapia, ad esempio colpire le cellule malate focalizzandovi fasci di energia. È uno dei temi di cui si è parlato in occasione della conferenza Rinem a Viareggio. "Uno dei nostri obiettivi è quello di sviluppare dispositivi capaci di distruggere in modo selettivo, scaldando a circa 45 gradi, cellule tumorali che si trovano in punti difficili da intervenire per via chirurgica", ha detto Piero Togniolatti, dell’Università dell’Aquila.