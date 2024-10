Caso Saguto | Caltanissetta al via oggi nuovo processo appello all' ex magistrata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Palermo, 3 ott. (Adnkronos) - Al via, davanti alla Corte d', ilall'ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana, e di altri cinque imputati. Era stata la Corte di Cassazione a rinviare gli atti aperché, secondo i giudici della Suprema Corte, alcuni reati contestati nei capi d'imputazione sarebbero già prescritti e pertanto le pene vanno rideterminate. Nelsono imputati anche il marito dell'ex magistrato, Lorenzo Caramma, l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, ex amministratore giudiziario per i beni confiscati, il professor Carmelo Provenzano, il commercialista Roberto Santangelo, e il tenente colonnello Rosolino Nasca. Silvana, tuttora detenuta, è stata condannata in secondo grado a 8 anni e 10 mesi.