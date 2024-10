Treviolo una serata in biblioteca per chi sogna di studiare all’estero

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Perché partire per un annocon Intercultura? Quali sono le destinazioni disponibili? Che possibilità ci sono di vincere una borsa di studio? Ecco alcune domande a cui giovani e famiglie troveranno risposta in occasione dell’incontro con i volontari di AFS Intercultura sezione Bergamo, in programma martedì 8 ottobre 2024 presso laComunale ‘Lanfranco da Albegno’ di(Viale Papa Giovanni XXIII, 34). L’evento, che avrà inizio alle 20.45, è gratuito e rivolto a tutti (cittadini die non) coloro che desiderano approfondire le opportunità di studioper gli studenti delle scuole superiori. Una preziosa occasione per i ragazzi e le loro famiglie l’occasione di esplorare le possibilità di vivere un’esperienza formativa