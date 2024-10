Teatro Ponte a Ema nuova stagione tra spettacoli e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 2 ottobre 2024 - Per la suanumero 29, ildia Ema punta sui giovani e lancia il suo primo concorso per attori under 30: dal titolo “Uno o Duo a modo tuo”, vuole promuovere la cultura teatrale tra le nuove generazioni come forma di espressione artistica da preservare e valorizzare. Il bando per le ragazze e i ragazzi interessati a partecipare è scaricabile sul sito: www.aema.com. I selezionati poi si sfideranno nelle serate dell’8 e 22 febbraio e del 1 marzo. Nel frattempo, prende il via lateatrale diretta come sempre da Filippo Catelani a partire dall’11 ottobre con la Compagnia “dell’Inutile” e lo spettacolo “Smith & Wesson” diretto dal regista Daniele Torrini. Si prosegue il 18 e il 19 ottobre alle 21 e poi il 20 ottobre alle 16.