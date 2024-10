Seta | dialoghi sulla Cina Al Museo del Tessuto incontri esperti idee e tante cose da scoprire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da domani aldelquinta edizione del festival "contemporanea", tre giorni per approndire la conoscenza delladi oggi, dalle relazioni internazionali con l’Occidente e l’Europa, allo stato dell’economia, fino alle ultime tendenze in campo letterario e musicale. Un festival come sempre interessante da seguire, non solo per gli accademici e i cultori della materia. Si comincia alle 10 con "Viaggi e miraggi tra cambiali e mercature d’oriente", con il breve monologo dedicato a Marco Polo dell’attore pratese Beppe Allocca e l’intervento di Duccio Balestracci già professore di storia e civiltà medievali all’università di Siena.