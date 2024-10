Roma lo spazio recuperato diventa un polo di co-working | Qui si può venire a lavorare in tranquillità portando anche i figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A La Rustica (), unopubblico dismesso è stato ristrutturato e restituito al quartiere e alla città comedi co-e socialità. E sarà rivolto in particolare a lavoratrici e lavoratori con bambini. La struttura, situata in via Dameta 18, era abbandonata da tempo e spesso vandalizzata, ma ora, grazie a un progetto del Municipio V e della cooperativa Nuove Risposte, verrà restituita alla comunità. L’iniziativa è parte del programma delle Officine Municipali, sostenuto dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, che mira a promuovere la rigenerazione occupazionale e sociale del territorio. “Si tratta di un progetto sviluppato per recuperare questa struttura e restituirla al quartiere” spiega Elisa Paris, presidente della cooperativa.