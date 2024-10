Ogni vita è un racconto e il nostro giornale è lo scrigno che lo custodisce

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una degli aspetti più interessanti di questa rubrica sono le parole del ricordo che si incontrano nei vecchi giornali e nei ricordi che giungono in redazione. Sono i nostri padri, i nonni o gli antenati, ma paiono lontani anni luce da noi. Cosa ci ha reso più fragili? Perché non riusciamo a vivere vite così generose e feconde pur avendone la possibilità e i mezzi? Sono domande che mi porto nel cuoresettimana e che mi stimolano, quando sembro stanca, a non mollare. Loro non si sarebbero arresi.