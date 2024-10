Michael Schumacher torna in pubblico dopo 11 anni | il motivo è un’occasione speciale

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)inundiciper una ragione: il matrimonio di sua figlia Gina Maria. Un evento che ha riacceso le speranze dei fan e rappresentato un momento di grande emozione per la famiglia, da tempo segnata dalle sfide legate alla salute dell’ex campione di Formula 1. La cerimonia si è svolta sabato 28 settembre 2024 nella villa di famiglia a Port d’Andratx, Maiorca, in un contesto che ha mantenuto la riservatezza tanto cara alla famiglia. Il matrimonio di Gina MariaGina Maria ha sposato Iain Bethke in una cerimonia sobria, lontana dai riflettori e caratterizzata da una forte intimità familiare.