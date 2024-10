Maltempo scuole chiuse per l’allerta meteo | quali sono i comuni interessati

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)in Italia: a causa delle condizionirologiche avverse attese per giovedì 3 ottobre, diversihanno deciso di chiudere ledi ogni ordine e grado. L'annuncio è arrivato in seguito a un'allertacon codice arancione per rischio idrogeologico, valida dalle 6:00 alle 20:00. L'allarme riguarda in particolare la regione Toscana, in particolare, la sospensione delle attività scolastiche riguarderà varinelle province di Pisa, Livorno e Grosseto, come San Vincenzo, Castagneto Carducci, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo, Manciano, Sorano, Orbetello e Guardistallo. Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso ufficiale sulla chiusura dellee dei servizi educativi.