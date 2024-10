Luna Rossa l’ardore di risorgere dal baratro e di vincere spalle al muro | 4-4 doppia regata cruciale con Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)si sta rivelando maestra neldal, reagendo con enorme carattere e grinta agli ormai tanti momenti di difficoltà che sta vivendo nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è stato eccezionale nel reagire dopo due brutti contraccolpi: la rottura della stecca della parte superiore della randa domenica pomeriggio, l’errore in partenza di gara-5 e l’ingavonata di ieri dopo il primo lato di bolina di gara-7. Per ben due volte si è resa protagonista di riparazioni lampo: nel giro di quaranta minuti ha sostituito una randa in mare aperto e poi usando un nastro adesivo di ultima generazione ha messo una pezza al fairing danneggiato dopo il forte schianto in mare della prua.