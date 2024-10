Lipsia-Juventus | possibile chance dal 1' per Thuram Probabili formazioni e orario tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Nella seconda giornata di Champions League, lafa visita al. I bianconeri nel primo turno hanno sconfitto 3-1 il Psv Eindhoven, mentre i tedeschi hanno perso 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid, dopo essere passati in vantaggio con la rete di Sesko. In Bundesliga la truppa allenata da Marco Rose ha giocato cinque gare ed è ancora imbattuta, avendo ottenuto tre vittorie e due pareggi in queste prime uscite stagionali. Le affermazioni sono arrivate contro il Bochum e l'Augusta in casa e contro il Bayer Leverkusen in trasferta. Due pareggi, contro Union Berlino e St. Pauli, completano il quadro delle gare disputate nella massima serie tedesca. Al momento iloccupa la terza posizione, ad appena due punti dal Beyern Monaco capolista. I precedenti in Germania Sono 55 le partite che laha giocato contro le squadre tedesche.