Incubo in crociera la vacanza finisce malissimo per 180 passeggeri | epidemia a bordo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viaggio daper idella grande nave dae parte dell’equipaggio. Durante la navigazione in mare aperto, infatti, moltissime persone ahanno iniziato ad accusare all’improvviso gravi problemi di salute. Una situazione fuori dall’ordinario, tanto che la compagnia organizzatrice del viaggio è stata costretta a prendere provvedimenti urgenti. I misteriosi malori si sono susseguiti adella nave da, e inizialmente non era chiaro cosa li avesse causati. Con il passare delle ore, il numero crescente di richieste di assistenza medica ha rivelato che non si trattava di episodi isolati. I sintomi lamentati dai passeggero includevano dissenteria, crampi allo stomaco, mal di testa e dolori muscolari: nell’arco di una settimana, quasi 180 persone ne sono state colpite.