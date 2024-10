Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 2 ottobre 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Chi?, ledel 2su Rai 3 Questa sera – mercoledì 2– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Stasera si tornerà a parlare del caso Matacena. Mentre la procura ha fatto riesumare i corpi dell’ex parlamentare, deceduto latitante a Dubai, emadre, il programma condotto da Federica Sciarelli ha raggiunto il falsario che avrebbe prodotto il documento di matrimonio tra Maria Pia Tropepi e Amedeo Matacena: secondo quanto ha appreso da “ Chi?” il certificato sarebbe costato 12 mila euro. Poi, il caso di Maria Campai: la sorella si era rivolta al programma per un appello, sicura che la donna avesse incontrato un uomo prima di scomparire.