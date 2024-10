Champions League Fonseca | Nella ripresa abbiamo giocato in maniera fantastica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Leverkusen (Germania), 1° ottobre 2024 – Il Milan resta ancora a mani vuote in: dopo il netto ko patito all’esordio contro il Liverpool, i rossoneri hanno compiuto qualche deciso passo in avanti ma non è bastato per sbancare la Bay Arena di Leverkusen. Al Bayer padrone di casa è infatti bastato un gol di Boniface al 51’ per portare a casa questo successo e lasciare lo zerocasella punti degli uomini di. Una vittoria conquistata al termine di un match dai due volti: decisamente meglio il Bayerprima metà di gara,quale i tedeschi hanno messo sotto pressione il Milan con la loro intensità e hanno creato diverse azioni pericolose arrivando con Boniface al gol, poi annullato per fuorigioco.