A Torino il ricordo di Claudio Donat-Cattin la figlia Barbara | Mio padre un giornalista libero

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “è stato non solo il mio vice direttore a Porta a Porta per 24 anni, ma è stato un grande amico, una persona dalla quale ho imparato tantissimo, con il quale tante volte mi sono scontrato, ma con cui dopo siamo sempre finiti a cena insieme. E’ stato una persona speciale, una persona per bene, un grandissimo professionista”. Queste le parole del regista televisivo Marco Aleotti, che ha preso parte al dibattito “Oggi è già domani: essere giornalisti. La missione di” che si è svolto mercoledì 2 ottobre alle ore 18, al Polo del ‘900, in Piazzetta Antonicelli a, e che è stato organizzato dalla Fondazione Carlocon il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte.