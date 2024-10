Via Ciulli ecco la data | 31 ottobre Ci sono voluti 14 anni per riaprire il sottopasso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prato, 12024 – Ilferroviario di viasarà riaperto al transito giovedì 31: laviene annunciata a quasi 14dal tristeversario della morte delle tre donne cinesi annegate nel tunnel allagato per la bomba d'acqua e l'esondazione del Vella la notte tra il 4 e 52010, che determinò il sequestro probatorio e la chiusura dell'arteria da parte della magistratura che indagava sull'accaduto. Glie l'incuria dovuta alla chiusura hanno ridotto in pessimo stato il collegamento viario tra Galciana e Narnali, con piante infestanti, asfalto rovinato e impianti ormai non più funzionanti.