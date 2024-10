Verso Messina-Benevento potrebbero essere solo due gli indisponibili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa qui alla fine della stagione servirà l’aiuto di tutti. A ripeterlo fin dal primo giorno è mister Gaetano Auteri, consapevole che il torneo di Serie C è un campionato sfiancante da un punto di vista fisico e mentale, motivo per il quale è necessaria una rosa ampia per non andare presto con la spia sul rosso. Negli ultimi due mesi il tecnico di Floridia ha dovuto fare i conti fin dal ritiro del “Mancini” con diverse assenze, la più grave e duratura certamente quella di Nardi che ne avrà fino a marzo dopo l’operazione ai legamenti del ginocchio. Anche Simonetti non ha certo vissuto un avvio di stagione semplice, complice il fastidio al ginocchio operato lo scorso anno che gli ha impedito di allenarsi con continuità, anche se ora il peggio sembra ampiamente alle spalle.