Uno su tre per loro è nazista | ecco il protocollo in 5 punti del perfetto giornalista di sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)ci al nostro appuntamento quotidiano con "Occhio al Caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Sono essenzialmente quattro i temi che oggi trovate sui giornali. Per un verso Israele con l'avvio delle operazioni di terra in Libano. E anche però una mossa intelligente, sofisticata, di Benjamin Netanyahu. Evocavamo ieri su Libero in discorso di Ronald Reagan nel 1987 a Berlino, signor Gorbaciov butti giù quel muro. Netanyahu che pure non ha tanti toni in comune con Regan, ma molte idee sì, ha rivolto un appello alla popolazione iraniana, esattamente quello che avrebbero dovuto fare altri leader occidentali, cercando di parlare ai cuori e alle menti", sottolinea Capezzone. "Secondo tema, gli echi del volto austriaco.