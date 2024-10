Sono di nuovo nonna L’annuncio della Signora della musica italiana | secondo nipotino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una notizia meravigliosa ha raggiunto nelle scorse ore la cantante. Unarrivo in famiglia è stato confermato ufficialmente dalla donna, che ha postato anche una tenerissima immagine con il bebè. Ha pubblicato tutto in modo molto frettoloso, come scritto da lei stessa, proprio perché la sua volontà è sicuramente quella di godersi ogni attimo. Ma lei ha voluto comunque informare tutti i suoi fan di questa lieta notizia. Ilarrivo nella sua famiglia ha emozionato i suoi seguaci, che l’hanno inondata di auguri e commenti positivi. In primis non aveva svelato il sesso, ma poi ha risposto ad un commento di una sua follower. Leggi anche: “Arriva una bimba in famiglia”.