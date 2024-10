Sinner vola in finale a Pechino e sfida Alcaraz

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024)(CINA) (ITALPRESS) – Continua la corsa di Jannik. L’azzurro è approdato alladel “China Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi complessivo pari a 3.891.650 dollari in scena sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di(combined con un Wta 1000). Il 23enne di San Candido, numero uno del mondo e del tabellone, si è imposto in semisul 22enne cinese Yunchaokete Bu, 96 del ranking Atp, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 6-3 7-6(3). Match non semplice per l’azzurro, soprattutto nel secondo set, vinto al tie-brak, il 17esimo terminato a braccia alzate dall’altoatesino negli ultimi 18 giocati. Un dato incredibile, che conferma la solidità del numero uno del mondo nei momenti cruciali delle varie sfide. Perdomani sarà la 21esimadella carriera, la settima del 2024.