LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | partenza serrata tra Luna Rossa e Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 All’incrocio è davantipurtroppo. 60 metri. 14.12vira verso sinistra, c’è grande separazione ora. 57 metri di vantaggio per. Sarà decisivo il prossimo incrocio. 14.11vira davanti ad, si trova in posizione sottovento. Barche praticamente appaiate. 14.10pari. Come sempre entrambe le barche procedono parallele verso sinistra.è a destra,a sinistra. 14.09si mette davanti a, che prova a smarcarsi. Ha rischiato di cadere dai foil! 14.09 Un minuto alla. 14.08 Ormai classico giro a 360 gradi persi dirige verso il boundary. 14.08entra con molto ritardo nella zona di pre-. 14.08entra da sinistra ai 2’10”;da destra ai 2’00”. 14.07 Tre minuti alla. 14.