La frazione più colpita cerca di ripartire | Ma occorre agire sul fiume

(Di martedì 1 ottobre 2024) Traversara è unache vuole vivere e per vivereche alcune attività riaprano il più presto possibile. E poivincere la paura, la paura che ilesondi nuovamente e getti nel panico una realtà di poco più di 900 abitanti. Luisa Babini (foto), ex consigliera regionale residente a Traversara, raccoglie le esigenze delladi dare una mano a chi è in difficoltà. "Abbiamo appena avuto un incontro con il sindaco Matteo Giacomoni – spiega – per coordinare gli interventi e provare a stabilire criteri corretti per la distribuzione degli aiuti. Laè piccola, tutti si conoscono, e tutto deve avvenire nella massima trasparenza e con criteri condivisi da tutti". Intanto i lavori verso la normalizzazione vanno avanti.