Il figlio di Baglioni ringrazia l’ospedale di Agordo Zaia | sanità veneta al top

(Di martedì 1 ottobre 2024) Belluno, 1 ottobre 2024 - In un lungo post sui social Giovanniha volutore pubblicamente il personale dell'ospedale di, Comune di 4mila anime nel Bellunese. "Grazie per avermi preso in cura con attenzione, sensibilità e umanità ancor prima che professionalità", scrive il musicista,di Claudio e Paola Massari. E la risposta del governatore del Veneto, Luca, non si è fatta attendere: “Sono certo che il personale delGiovanni Paolo I non ha dimostrato la sua professionalità e la sua umanità con Giovanniin virtù del cognome del paziente o delle famose note della sua chitarra. Sento di affermarlo perché conosco bene le persone che ogni giorno si impegnano per mantenere laal livello che ne fa uno dei modelli migliori nel panorama nazionale".