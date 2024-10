Grande Fratello Mariavittoria Minghetti interessata a Javier Martinez? La reazione di Shaila Gatta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il2024 non smette di sorprendere i fan con nuovi colpi di scena e intrecci amorosi. Nella Casa si sta formando un potenziale triangolo tra, ex velina di Striscia la Notizia. Dopo la puntata andata in onda ieri, è emerso un dettaglio che ha scatenato il gossip:sembra essereall’argentino, nonostante la vicinanza di quest’ultimo a. Durante una conversazione con le ex ragazze di Non è la Rai,ha rivelato cheavrebbe lasciato un orecchino nel letto di