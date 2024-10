Grande Fratello arrivano in Casa suggerimenti dall’esterno? La scottante rivelazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024)in? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore, tra un confronto e l’altro, dopo la puntata i coinquilini si riuniscono per discutere su quanto accade in diretta. Il reality show è iniziato il 19 settembre e nellapiù spiata d’Italia sono già sbocciate le prime storie d’amore e le prime amicizie. Unaè stata sganciata nellada un concorrente. Stanno arrivando? Stando a quanto riporta Novella2000, una concorrente pare abbia coperto il microfono per rivelare di aver ricevuto dei. Leggi anche, i consigli di Javier per Shaila Ecco cosa è emerso Le tre amiche de Le Non è la Rai, Ilaria, Pamela ed Eleonora sdraiate sul letto si sono confrontate su alcuni consigli da seguire.