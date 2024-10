Europeo continentale e aperto al dialogo Il ritratto di Mark Rutte secondo l’amb Talò

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ho conosciuto bene Jens Stoltenberg, avendo lavorato spessissimo vicino a lui per oltre tre anni quando ho rappresentato l’Italia nell’Alleanza Atlantica e ritengo che, al di là delle opinioni che si possono avere in Italia su di lui, oggettivamente, il fatto stesso che sia stato il più longevo segretario generale della Nato indica una grande capacità di tenuta in un’epoca estremamente difficile, oltretutto con presidenti americani molto diversi tra loro. Stoltenberg ha preso le redini dell’Alleanza in un momento era già stata superata l’epoca della fine della Guerra fredda negli anni Novanta, del primo periodo basato sulla deterrenza e la difesa, e dell’illusione dell’unipolarismo e della “Fine della Storia”.