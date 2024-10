Campionato sammarinese La Folgore continua a salire il Tre Penne frena ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vincono le capolista, sale la, mentre il Tresi ferma. Questo e molto altro nella quarta giornata del. La Libertas infila la seconda vittoria consecutiva lasciando senza punti l’Under 22 della San Marino Academy (1-0). Decisivo il gol di Osayande, su calcio d’angolo battuto da Morelli. La giornata di sabato, poi, sarà ricordata come uno dei giorni più prolifici di calci di rigore. Due assegnati in ogni partita, ad eccezione di Cosmos-Pennarossa in cui l’unico penalty concesso vede Barbieri disinnescare il destro di Badalassi. Il match poi finirà con il poker del Cosmos (4-0) con i centri di Rosini, Ben Kacem (doppietta) e Serafini. Medesimo il risultato che conferma la Virtus in vetta, in coabitazione con Murata e La Fiorita.