Arezzo una battuta d’arresto per crescere Troise e una tenuta difensiva da ritrovare

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Andrea LorentiniSe quello contro la Ternana era il primo esame di maturità per l’in questo campionato, gli amaranto hanno di che recriminare, ma anche di che essere fiduciosi per il futuro, a patto di fare tesoro degli errori. Un ko che non suona come una bocciatura, ma che anzi, deve servire da lezione. I novanta minuti del Comunale, al cospetto di una delle formazioni più attrezzate per la promozione in serie B, hanno detto che contro squadre di prima fascia certe distrazioni difensive non si possono concedere, ma al tempo stesso, il finale di primo tempo e l’intera ripresa hanno dimostrato che le potenzialità per giocarsela contro le migliori del girone, questo organico le possiede. Sulla sconfitta ha inciso in maniera determinante l’approccio con due reti concesse dopo appena un quarto d’ora, la prima addirittura trascorsi una manciata di secondi.