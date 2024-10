A Limatola si pulisce il mondo | tanti giovani in campo 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancheè stata protagonista dell’iniziativa “Puliamo il” di Legambiente, momento che annualmente vuole promuovere, raccogliendo l’impulso delle Nazioni Unite, il tema del rispetto l’ambientale. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, in collaborazione con i docenti dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, a promuovere l’appuntamento che ha visto protagonisti, in particolare, gli studenti che, con partecipazione e profondo spirito civico, si sono prodigati nel rimuovere piccoli rifiuti dalla villetta comunale. Un gesto che vuole sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni rispetto all’importanza di osservare condotte responsabili non imbrattando il territorio e, quindi, non nuocendo all’ecosistema.