Un ko che brucia Il Prato inciampa nel Sasso

(Di lunedì 30 settembre 2024) CALCIO SERIE D, così non ci siamo. AMarconi va in scena un autentico disastro: in superiorità numerica per oltre 70 minuti per via dell’espulsione di Tarozzi, i biancazzurri escono sconfitti 2-1 e a fine partita vengono contestati dai tifosi arrivati allo stadio Carbonchi. Alla vigilia dell’incontro valido per la quarta giornata del girone D di serie D, mister Maurizio Ridolfi aveva detto che avrebbe voluto vedere una squadra affamata dopo i due pareggi consecutivi con Lentigione e Sammaurese. E invece sono i padroni di casa a dimostrare una maggiore voglia (oltre ad una condizione fisica migliore) fin dalle battute iniziali. La prima occasione in favore dei bolognesi, e che occasione, si registra all’8’: tutto nasce da una punizione battuta malamente da Remedi, che spiana la strada alla ripartenza avversaria.