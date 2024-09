Scontro al passo del Bracco tre centauri finiscono all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ennesimo incidente sull’Aurelia aldel. Il secondo grave episodio negli ultimi ha visto finiretre persone: per una di queste, un cinquantenne, è stato necessario il trasporto con l’elicottero al policlinico San Martino di Genova a causa delle ferite riportate. Il fatto si è verificato poco dopo le 12 al chilometro 455 della statale, nel territorio comunale di Deiva Marina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un trentenne in sella a una moto di grossa cilidrata ha perso il controllo del mezzo nei pressi di una curva. Il ragazzo è caduto sull’asfalto, mentre la moto ha proseguito la sua corsa andando a travolgere una coppia di motociclisti cinquantenni in sella a una moto gran turismo, che provenivano dal senso opposto. I due, a seguito dell’urto, sono stati scaraventati violentemente sull’asfalto.