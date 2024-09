Pisa ritrovato il corpo della donna dispersa insieme al nipote dopo la piena del torrente Sterza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) È statoilnonna,con il nipotino,ladel, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di, scatenata dall’ondata di maltempo che si era abbattuta sulla zona tra il pomeriggio e la sera del 23 settembre scorso. Il cadavere di Sabine Kingabuer, 62 anni, era finito a circa 6 chilometri di distanza dal punto in cui lal’aveva travolta mentre teneva in braccio Noah Wagner, di appena 5 mesi, cittadini tedeschi, residenti con la famiglia a Monaco di Baviera, che stavano trascorrendo una vacanza in Toscana da una decina di giorni. Un operatore dei mezzi pesanti di una ditta privata che lavorava alla rimozione dei detriti e dei cumuli vegetali, percorrendo una strada vicinale, oggi pomeriggio ha scorto tra la vegetazione quel che poteva sembrare un