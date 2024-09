Misano la passeggiata con il cane finisce in tragedia | così è morto Andrea Giuliani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bergamo, 30 settembre 2024 – Era uscito a fare due passi con il, come tante altre volte. Ma durante laè scivolato in un canale e ha perso la vita. La disgrazia sabato sera a, nella Bassa Bergamasca. La vittima si chiama, 51 anni. L’allarme Erano da poco passate le 22.prende il cagnolino per andare a fare il giro serale nel quartiere residenziale a Nord del paese. Dopo più di un’ora il 51enne non aveva fatto ritorno e la compagna, vista l’ora e il ritardo si è preoccupata chiedendo alla figlia di uscire a cercarlo. L’uomo aveva fatto solo poche decine di metri prima di cadere in un canale che costeggia via Sergente maggiore Lorenzo Arrighi. A notare qualcosa di anomalo nel canale sono stati alcuni ragazzi che stavano transitando: si sono accorti del cagnolino dell’uomo solo sul bordo del canale che abbaiava.