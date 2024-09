Le vetture più belle di sempre a Montecatini | al Concorso di Eleganza show a quattro ruote

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Eleganti, sinuose, testimoni di un tempo in cui l’automobile era un oggetto diverso, simboli di un’era dell’automotive di cui a volte proviamo la nostalgia. Sono le auto d’epoca, e sono francamente pochi gli appassionati di motori che non le amano. Uno dei luoghi principali dove viene “consumata” questo rito, questa festa dellestoriche è, con il suoInternazionale diAutomobili- Since 1934, organizzato egregiamente dal Kursaal Car Club e da ACI Pistoia. Evento di grande prestigio non solo in Toscana o in Italia, ma anche all’estero - supportato anche dalla splendida location -, l’ultima edizione - la 15a – si è svolta lo scorso 21 e 22 settembre, e ha visto la vittoria del Trofeo Assoluto dell’Alfa Romeo 2000 Sportiva Bertone del 1954, iscritta all’evento da un famoso collezionista svizzero, Axek Marx.