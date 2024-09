Giroud | Leao? Ognuno ha la sua personalità non puoi aspettarti il carisma a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Oliverora gioca in Mls, al Los Angeles Fc. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’inizio di stagione del Milan, sua ex squadra.: «ha la sua, nonil» Al Milan non ci sono più over 35: si può vincere senza esperienza? «Certo, perché c’è tantissima qualità. E l’esperienza sì che c’è: Maignan, Theo,giocano da anni ad altissimo livello. Sono molto più maturi di quando ero arrivato e possono guidare la squadra a un altro scudetto. E poi il derby dà la spinta». Qualcosa suggerisce che il Milan le manca «A Los Angeles sono felice, ho trovato una bella struttura, in Mls senti di essere parte di un movimento in crescita. Ma il calcio italiano, il Milan, l’atmosfera unica di San Siro, il calore dei tifosi, Milanello e tutta la gente che ci lavora Impossibile dimenticare.