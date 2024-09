Gianni Sperti torna a parlare de La Talpa | Soldi? Mai visti sono stato truffato

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 30 settembre 2024)svela perché non ha mai visto ivinti a LaRivelazioni shock dia Verissimo, l’opinionista èA distanza di moltissimi anni sul piccolo schermo sta perre La, il reality andrà in onda a fine ottobre e sarà condotto da Diletta Leotta, in moltissimi non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nella nuova edizione. Tra i concorrenti che hanno partecipato al reality in passato c’è anche, si aggiudicò lui la vittoria della seconda edizione. Ospite ieri a Verissimo èto adell’esperienza vissuta e si è lasciato sfuggire una rivelazione inedita che ha spiazzato tutti. Di che si tratta? Riguarda il montepremi vinto a La, 200.000 euro, a Silvia Toffanin ha detto di non aver mai visto quei