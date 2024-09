FOTO Confindustria Benevento numeri da record e tante aziende al Welcome Day

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSonoin coscrescita quelli fatti registrare dae da Ance che oggi hanno celebrato nella sede di piazza Colonna il “Day”, per il conferimento degli attestati alleneo iscritte (55 nell’ultimo anno). Dopo il saluto introduttivo del presidente Oreste Vigorito, il direttore di, la dottoressa Anna Pezza ha illustrato agli imprenditori presenti in sala tutte le opportunità che derivano dall’iscrizione: “Oggi abbiamo qui imprese industriali e dell’edilizia – ha affermato – e inedilizia e industriali sono insieme, quindi in un unica struttura e con un’unica iscrizione avete accesso a due mondi di rappresentanza. In breve, noi offriamo identità , rappresentanza e servizi.