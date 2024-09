Di che stagione armocromatica è Monica Bellucci?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 30 settembre 2024), splendida neo sessantenne, appartiene alladell’inverno profondo. Questo vuol dire che il suo sottotono di pelle è neutro-freddo, e che le donano i colori scuri, quindi con un pizzico di nero, e freddi. L’inverno profondo è latipica (assieme all’autunno profondo) delle donne mediterranee, caratterizzate da capelli scuri e pelle olivastra o, al contrario, molto chiara (come nel caso di), quindi con un contrasto più marcato. Altre “compagne” didisono infatti Penélope Cruz, Sandra Bullock, Naomi Campbell e Laura Pausini. Quest’ultima ha compiuto un vero “delitto” armocromatico a schiarire i capelli diventando biondo platino. Per questo motivo, un inverno profondo non può avere occhi chiari, ma solo scuri (profondi appunto): marrone, nero, castano.