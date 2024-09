Crisi auto elettriche in Italia sempre meno persone vogliono comprarle | i dati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Inscendono, di molto, le percentuali delleinteressate a comprare delle. È questo il dato diche più balza agli occhi dell’ultimo EY Mobility Consumer Index 2024, studio annuale di EY (la vecchia Ernst & Young) condotto in 28 Paesi tra cui il nostro dove, come detto, cala il numero diinteressate ad acquistare un veicoli elettrici o ibridi nei prossimi 24 mesi. Dal 70% dello scorso anno, infatti, si è passati al 65%, con ini che sono tuttavia migliori rispetto a quelli registrati in altri Paesi dell’Ue, dove l’interesse verso l’elettrico registra percentuali più basse. Lo studio rende l’il sesto Stato della classifica globale di interesse verso i mezzi ad alimentazione alternativa.