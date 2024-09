Chi è Luca Lucci il capo ultrà del Milan contattato da Fedez per una sponsorizzazione allo stadio

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 30 settembre 2024), soprannominato Il Toro, 42 anni, è untifoseria del, finito agli arresti assieme ad alcuni omologhi dell’Inter, all’interno del maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza. Le persone fermate sono indagate per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati.era già finito in manette, nel 2018, per traffico di sostanze stupefacenti, patteggia una pena di un anno e mezzo. Tre anni dopoè di nuovo in carcere, sempre per traffico di droga. Nella sua vita è noto per alcune conoscenze celebri. Sempre nel 2018, infatti, è fotografato con il vicepremier Matteo Salvini per i 50 anni della Curva Sud, zona del Meazza dedicata ai tifosi rossoneri. L’uomo vive con la moglie a Scanzorosciate, nella Bergamasca.