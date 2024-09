Serie C Girone C 7ª giornata | il Monopoli cade a Catania ma resta primo a causa del suicidio del Giugliano | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Partita da categoria superiore al “Cibali-Massimino” davanti a quasi 18.000 spettatori. La squadra di Mimmo Toscano va in vantaggio in apertura di ripresa con Lunetta e poi, nel finale, un eccellenteva vicinissimo al pareggio divorandosi 4 gol mentre i rossazzurri ripartono e vanno molto vicini al raddoppio. Finisce 1-0 e la capolista, il, è ancora in vetta alla, quella vetta che ha incredibilmente buttato al vento ilche al momento 90, prima di beccare due reti in due minuti dall’Altamura, conduceva nel punteggio e in graduatoria. Il Trapani, ormai, pensa in grande e, le sue ambizioni si coniugano con 9 gol nelle ultime due gare, con Lescano (stasera tripletta) sugli scudi. Avellino torna alla vittoria contro il Foggia e lo fa in maniera convincente contro i rossoneri di mister Capuano.