Dove vedere tutte le partite della Champions League da martedì si gioca la seconda giornata

(Di domenica 29 settembre 2024) Laè ufficialmente iniziata, e dopo i primi 90 minuti la curiosità cresce. Perché finalmente abbiamo visto muoversi la maxi classifica a 36 squadre, anche se saranno fondamentali le prossime gare per farci un'idea più chiarabontà o meno del nuovo formato. Il risultato più clamoroso è stato il 9-2 (!) con cui il Bayern Monaco ha demolito la malcapitata Dinamo Zagabria, ma hanno fatto festa grande anche i tifosi del Celtic (5-1 allo Slovan Bratislava) e quelli del Leverkusen (vittoria per 4-0 in trasferta contro il Feyenoord). Non hanno sbagliato il debutto nemmeno i campioni d'Europa del Real Madrid (3-1 al Bernabeu contro lo Stoccarda) e i vice campioni del Dortmund (3-0 in casa del Club Brugge). Per quanto riguarda le italiane, l'unica a vincere è stata la Juventus, che ha superato in casa 3-1 gli olandesi del PSV.