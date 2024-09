Cavese-Latina oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la settima giornata del girone C di/2025. Sfida di metà classifica, sulla carta molto equilibrata e difficile da decifrare. Ai campani il successo manca da inizio mese, mentre gli ospiti sono più in fiducia dopo la vittoria sul campo dell’Avellino. Si prevede dunque una partita piuttosto bloccata.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 29 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.