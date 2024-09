Blitz dei ladri in casa Imprenditore nel mirino | È già la quinta volta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Sarebbero due ragazzi in motorino, sui vent’anni. Uno di loro fa da "palo", attirando l’attenzione dei presenti con una scusa talbanale. E permettendo in questo modo al complice di "visitare" l’abitazione precedentemente messa nelalla ricerca di oggetti preziosi. L’ultimo "colpo" lo avrebbero tentato un paio di giorni fa in via Palagina: non è fortunatamente andato a buon fine perché, dopo essere a quanto pare entrati in, inon sono riusciti a trovare denaro contante o oggetti di valore prima di darsi alla fuga, ma è comunque importante mantenere alta l’attenzione. Questo, se non altro, è quanto segnala l’Roberto Medoro: i due si sarebbero introdotti all’interno di una proprietà della sua famiglia. Con una tecnica singolare, visto che si sarebbero prima presentati dinanzi al magazzino della sua azienda.