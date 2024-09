Virtus buona la prima | Akele e Pajola stendono Trapani nel finale di gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 - Lapassa 88-89 ae fa suo l’esordio in campionato espugnando uno dei campi più difficili della serie A. Lapalesa le solite difficoltà sottocanestro e l’alternanza di rendimento di una squadra ancora non al top della condizione, dimostra comunque nei suoi uomini cardine esperienza e freddezza. A livello di organicirinuncia per infortunio a Galloway,invece che deve fare a meno di Cacok ancora indisponibile. Nella rotazioni dei suoi giocatori Banchi decide di fare a meno di Visconti nel reparto italiano e di Shengelia in quello degli stranieri. In campo i due exsini Stefano Gentile e Amar Alibegovic pedine fondamentali nel riportarenel massimo campionato dopo oltre 30 anni di categorie inferiori.