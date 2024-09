Udinese-Inter Inzaghi e il ritorno al passato | una sensazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) In vista diil tecnico dei nerazzurri Simonepotrebbe rinunciare a un turnover significativo per poter così provare a evitare nuovi passi falsi in Serie A. LA GARA – L’ospiterà l’nella sesta giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025. La sfida vedrà contrapposte due squadre reduci da una sconfitta nell’ultimo incontro di campionato: i friulani contro la Roma, vittoriosa per 3-0 all’Olimpico; l’nel derby contro il Milan, terminato con il punteggio di 1-2 a favore dei rossoneri grazie alla rete nel finale di Matteo Gabbia. Da qui le due compagini devono ripartire per riscattarsi dopo due prove rispettivamente non all’altezza delle proprie aspettative.