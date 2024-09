Serie B Interregionale Abc l’attesa è finita Si scende in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Si alza il sipario sul campionato dianche per l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino. Dopo un mese di preparazione i gialloblu valdelsani esordiranno domani alle 18 al Pala Betti contro sulla carta una delle grandi protagoniste della stagione, Cecina. "Sarà una partita difficile, che già alla prima giornata ci vedrà affrontare una delle formazioni più accreditate della categoria – commenta il capitano gialloblu Pietro Cantini –. Nonostante un parziale rimodellamento con alcuni innesti mirati, si tratta di una squadra che può contare su un gruppo ormai consolidato e su uno zoccolo duro di indiscusso valore. Da parte nostra dovremo dare frutto al lavoro fatto in queste settimane, soprattutto nell’ultima, per proseguire nel percorso di crescita ed essere pronti ad alzare subito l’asticella.