Real Madrid Ancelotti verso l’Atletico | Siamo abituati a giocare senza Mbappé

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilsi prepara al derby controdi domani sera e dovrà farlo: “Cambiano un po’ le cose, ma non molto. Peccato che non ci sia ma possostituirlo bene.di lui”, afferma Carloin conferenza stampa alla vigilia: “Sarà una partita divertente e combattuta, perché c’è tantissima qualità in entrambe le squadre. Sarà uno spettacolo”. “La squadra sta bene, a parte l’errore nel finale dell’ultima partita stiamo migliorando. Camavinga è a disposizione”, aggiunge il tecnico, a cui viene poi chiesto di Vinicius: “Penso che lo vincerà e anche che se lo meriti. Ma se non dovesse accadere, amen. Andremo avanti e lo farà anche lui”.: “” SportFace.