Portuali due innesti Ecco Vitucci e Tavoni

(Di sabato 28 settembre 2024) Tornano in campo, domani alle 15, al Del Conero, iDorica. Ad attendere gli uomini di Stefano Ceccarelli l’ambizioso Matelica. I Dockers, in questi giorni, hanno annunciato due nuovi, classe 2004: il difensore Filippoe l’attaccante Leo: "Le prime impressioni sono molto positive – dice–. Ho trovato un gruppo fantastico con compagni bravissimi, che mi hanno accolto alla grande, così come lo staff e i dirigenti. Abbiamo molto da dare in un campionato difficile come l’Eccellenza, anche se è il primo anno per il club. Io cercherò di aiutare la squadra. Una squadra che può fare bene e portare soddisfazioni alla società". Eaggiunge: "L’obiettivo sarà quello di aiutare il gruppo a vincere".