Libano sott’asseddio israeliano ucciso il leader di Hezbollah

(Di sabato 28 settembre 2024) Hasan Nasrallah,di, è morto nei raid israeliani di ieri a Beirut. Ad annunciarlo per prime le forze di difesa di Tel Aviv, come riportano media locali tra cui il Times of Israel e il Jerusalem Post. “Nasrallah non sarà più in grado di terrorizzare il mondo”, si legge in un post su X. “Nuovo ordine” il nome dell’operazione delle Idf scattata con l’obiettivo di uccidere ilsciita. “E’ semplice il messaggio per chiunque minacci i cittadini dello Stato di Israele. Sappiamo come raggiungervi“. Queste le parole del capo di Stato Maggiore delle forze israeliane, Herzi Halevi, dopo la notizia dell’uccisione deldeglilibanesi. “Non abbiamo esaurito tutti i mezzi a nostra disposizione”, ha poi aggiunto. “Nasrallah è stato uno dei più grandi nemici di Israele di tutti i tempi.